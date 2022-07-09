МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал указ о повышении с 1 января 2023 года на 10% размеров заработной платы и других выплат, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Россияне назвали желаемый размер зарплаты для комфортной жизни

Документ предписывает, с 1 января 2023 года повысить на 10% размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, финансируемых из бюджета, а также пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

Согласно указу, с 1 января 2023 года минимальный размер пенсий участников Великой Отечественной войны установлен в размере 1880 манатов в месяц, а минимальный размер пенсий супругов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в размере 550 манатов в месяц. При этом официальный обменный курс в стране составляет 1 доллар – 3,5 маната.

Кроме того, документ устанавливает базовую величину для определения минимального размера пенсий в размере 450 манатов, а базовую величину для исчисления государственных пособий в размере 430 манатов.

Также, документ предписывает установить по Туркмении минимальный размер заработной платы в размере 1160 манатов и использовать его для упорядочения месячных заработных плат.

Указ главы государства, поручает "увеличение размеров заработной платы обеспечить за счёт усовершенствования структуры учреждений, предприятий и организаций, повышения эффективности использования производственных мощностей и производительности труда работников, задействования неиспользованных внутренних резервов".