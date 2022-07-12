МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Действия Москвы и Вильнюса по вопросу транзита в Калининград — это часть большой игры между Европой и Россией, пишет французское издание L'Opinion. La Libre: немцы признали, что нефтяное эмбарго вредит им больше, чем России

Газета напомнила, что Литва решила расширить список запрещенных к провозу в российский регион товаров, и эту меру сам Вильнюс объясняет выполнением норм Евросоюза. Но вопрос вызывает то, почему под санкции попали именно цемент, лес и алкоголь.

Как отмечает L'Opinion, это всего лишь малая толика той борьбы, которая ведется между странами Евросоюза и Россией. В этой случае литовские власти оправдываются тем, что они хотят соответствовать "обновленному" списку антироссийских санкций, анонсированных ЕС.

Издание выразило крайнюю озабоченность тем, как Москва может ответить на подобные действия Вильнюса. Россия в прошлую пятницу уже официально предупредила Евросоюз и Литву в частности, что она может применить "суровые меры" в отместку, если транзит определенных товаров в Калининград не восстановится "в ближайшие дни".

Некоторые европейские политики и руководители предприятий опасаются, что Россия решить продлить остановку работы газопровода "Северный поток", по которому газ поступает в Германию. На сегодняшний день работа магистрали приостановлена до 21 июля из-за профилактических ремонтных работ.

Литва с 18 июня прекратила транзит в Калининградскую область товаров, которые попали по европейские ограничения: стройматериал, металл, дерево, алкоголь, икра и другие — около 50 процентов от всего объема перевозок. Вильнюс утверждает, что только выполняли санкции Евросоюза и не пойдут на уступке Москве по этому вопросу.

Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва действовала агрессивно. Россия, в свою очередь, оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.