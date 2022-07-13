ПАРИЖ, 13 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции в июне составила 5,8%, как и прогнозировалось ранее, свидетельствуют данные Национального института статистики (Insee). Франция приняла радикальные меры по подготовке газохранилищ к зиме

Как сообщил институт статистики в среду, инфляция во Франции ускорила рост, достигнув в июне 5,8%. Это приведет к автоматической переоценке минимальной заработной платы на 2,01% к 1 августа.

Отмечается, что рост цен на продовольственные товары в период с марта по июнь для беднейших 20% домохозяйств в стране достиг 2,01%.

В мае инфляция во Франции составила 5,2%, цены на энергоносители подскочили на 28% за год.