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Инфляция во Франции ускорилась в июне до 5,8%
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Годовая инфляция во Франции в июне составила 5,8%, как и прогнозировалось ранее, свидетельствуют данные Национального института статистики (Insee). Как сообщил институт статистики... ПРАЙМ, 13.07.2022
экономика, мировая экономика, новости, франция, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПАРИЖ, 13 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции в июне составила 5,8%, как и прогнозировалось ранее, свидетельствуют данные Национального института статистики (Insee).
Как сообщил институт статистики в среду, инфляция во Франции ускорила рост, достигнув в июне 5,8%. Это приведет к автоматической переоценке минимальной заработной платы на 2,01% к 1 августа.
Отмечается, что рост цен на продовольственные товары в период с марта по июнь для беднейших 20% домохозяйств в стране достиг 2,01%.
В мае инфляция во Франции составила 5,2%, цены на энергоносители подскочили на 28% за год.