Кремль высоко оценил сотрудничество России и Саудовской Аравии в ОПЕК+
Песков: Россия высоко ценит взаимодействие партнерами по ОПЕК+, в том числе с Саудовской Аравией
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Россия высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, в том числе в рамках ОПЕК+, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы находимся в рамках договоренностей ОПЕК+. И мы высоко ценим ту работу, которую нам удается делать с нашими партнерами. В том числе, ведущими партнерами — такими, как Саудовская Аравия", — сказал он журналистам.
Отвечая на вопрос о том, угрожает ли России "нефтяная дипломатия" Вашингтона, представитель Кремля выразил надежду, что выстраивание отношений Эр-Рияда с другими столицами не будет обращено против Москвы.
Президент США Джо Байден 13-16 июля впервые совершит поездку на Ближний Восток и посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Эксперты считают, что американский лидер попытается добиться увеличения добычи нефти для мирового рынка, однако страны-производители вряд ли пойдут на такой шаг.
https://1prime.ru/world/20220713/837471536.html
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