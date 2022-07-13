МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Россия высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, в том числе в рамках ОПЕК+, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. МЭА рассказало о трудной ситуации на нефтяном рынке

"Мы находимся в рамках договоренностей ОПЕК+. И мы высоко ценим ту работу, которую нам удается делать с нашими партнерами. В том числе, ведущими партнерами — такими, как Саудовская Аравия", — сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о том, угрожает ли России "нефтяная дипломатия" Вашингтона, представитель Кремля выразил надежду, что выстраивание отношений Эр-Рияда с другими столицами не будет обращено против Москвы.

Президент США Джо Байден 13-16 июля впервые совершит поездку на Ближний Восток и посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Эксперты считают, что американский лидер попытается добиться увеличения добычи нефти для мирового рынка, однако страны-производители вряд ли пойдут на такой шаг.