БРЮССЕЛЬ, 14 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия в летнем экономическом прогнозе ожидает роста реального ВВП Евросоюза в текущем году на 2,7%, как и в предыдущем, весеннем прогнозе, говорится в сообщении ЕК. Еврокомиссия резко повысила оценку инфляции в ЕС

Согласно таблице в релизе, ВВП может вырасти в нынешнем году на 2,7%, а в следующем — на 1,5% против 5,4%, зафиксированных в 2021 году.

В весеннем прогнозе ожидалось, что ВВП ЕС в 2022 году вырастет на 2,7%, а в 2023 году — на 2,3%.