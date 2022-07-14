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2022
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Еврокомиссия понизила прогноз роста европейской экономики в 2023 году
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Еврокомиссия в летнем экономическом прогнозе ожидает роста реального ВВП Евросоюза в текущем году на 2,7%, как и в предыдущем, весеннем прогнозе, говорится в сообщении ЕК... ПРАЙМ, 14.07.2022
экономика, мировая экономика, новости, еврокомиссия, ес, ввп
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия в летнем экономическом прогнозе ожидает роста реального ВВП Евросоюза в текущем году на 2,7%, как и в предыдущем, весеннем прогнозе, говорится в сообщении ЕК.
Согласно таблице в релизе, ВВП может вырасти в нынешнем году на 2,7%, а в следующем — на 1,5% против 5,4%, зафиксированных в 2021 году.
В весеннем прогнозе ожидалось, что ВВП ЕС в 2022 году вырастет на 2,7%, а в 2023 году — на 2,3%.