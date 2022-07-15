В МИД рассказали об увеличении экспорта продовольствия в Африку и на Ближний Восток
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Россия способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений, в том числе в африканские страны и регион Ближнего Востока, заявил на политическом форуме высокого уровня по теме целей устойчивого развития замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Конкретно по теме продовольственной безопасности отметим, что Россия, как ответственный поставщик продовольствия, способна значительно увеличить экспорт соответствующих товаров и удобрений, при этом направляя поставки в африканские страны и регион Ближнего Востока и содействуя решению проблем голода", — сказал Вершинин.
По его словам, Россия взаимодействуем с секретариатом ООН на этом направлении.
"Что касается цели стабилизации энергорынков, то предложили защищенные от действий односторонних санкций способы оплаты за поставки энергоносителей, а в финансовой сфере — переход на выплаты суверенной задолженности в национальной валюте. Однако, являясь структурным по своей природе, кризис требует перестройки всего международного экономического порядка, а не латания дыр", — добавил он.
Он обратил внимание на выступление президента РФ Владимира Путина на недавно завершившемся ПМЭФ относительно фундаментальных изменений в мировой экономической системе, в том числе конвертации глобальных резервов из валют в реальные ресурсы — сырье, энергоносители и продовольствие.
"Несмотря на рост нестабильности, важно не отказываться от приверженности ЦУР. В 2021 году расходы нашего федерального бюджета, классифицируемые по методологии ОЭСР как официальная помощь развитию, достигли почти одного миллиарда долларов", — добавил он.
При этом Вершинин указал, что еще до вызванного пандемией COVID-19 кризиса Россия отмечала, что цели устойчивого развития могут оказаться и вовсе недостижимыми, если не будут устранены коренные причины высокой волатильности цен и прежде всего существующего международного экономического порядка.
https://1prime.ru/world/20220715/837493157.html