МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Россия способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений, в том числе в африканские страны и регион Ближнего Востока, заявил на политическом форуме высокого уровня по теме целей устойчивого развития замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Путин и Моди обсудили текущее положение дел на мировом рынке продовольствия

"Конкретно по теме продовольственной безопасности отметим, что Россия, как ответственный поставщик продовольствия, способна значительно увеличить экспорт соответствующих товаров и удобрений, при этом направляя поставки в африканские страны и регион Ближнего Востока и содействуя решению проблем голода", — сказал Вершинин.

По его словам, Россия взаимодействуем с секретариатом ООН на этом направлении.

"Что касается цели стабилизации энергорынков, то предложили защищенные от действий односторонних санкций способы оплаты за поставки энергоносителей, а в финансовой сфере — переход на выплаты суверенной задолженности в национальной валюте. Однако, являясь структурным по своей природе, кризис требует перестройки всего международного экономического порядка, а не латания дыр", — добавил он.

Он обратил внимание на выступление президента РФ Владимира Путина на недавно завершившемся ПМЭФ относительно фундаментальных изменений в мировой экономической системе, в том числе конвертации глобальных резервов из валют в реальные ресурсы — сырье, энергоносители и продовольствие.

"Несмотря на рост нестабильности, важно не отказываться от приверженности ЦУР. В 2021 году расходы нашего федерального бюджета, классифицируемые по методологии ОЭСР как официальная помощь развитию, достигли почти одного миллиарда долларов", — добавил он.

При этом Вершинин указал, что еще до вызванного пандемией COVID-19 кризиса Россия отмечала, что цели устойчивого развития могут оказаться и вовсе недостижимыми, если не будут устранены коренные причины высокой волатильности цен и прежде всего существующего международного экономического порядка.