МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В Аргентине рассчитывают, что процесс присоединения страны к БРИКС не затянется надолго. Об этом заявил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. Эксперт оценила последствия присоединения Египта к БРИКС

"Они рассчитывают, что, конечно, процесс не затянется, хотя понимают, что лидерам БРИКС надо еще определиться и по критериям членства, и по процедурам приема, и консенсус нужен", — отметил дипломат.

Посол также подчеркнул, что в стране "есть в определенном смысле консенсус между различными лагерями, потому что и правые, и левые, и, в целом, аргентинцы понимают, что БРИКС сегодня по своей мощи и по своей привлекательности уже давно превзошел многие другие организации".

Кроме того, Феоктистов сообщил о заинтересованности аргентинских предпринимателей в наращивании сотрудничества с Россией.

"Аргентинские предприниматели готовы и дальше торговать и хотят торговать с Россией. Они заинтересованы в этом не меньше, чем мы, — заметил посол. — Они нам продавали всегда больше, чем покупали, 90% того, что они нам поставляли — это сельскохозяйственная продукция, 80% то, что они покупали у нас — нефть и нефтепродукты".