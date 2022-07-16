МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Палата представителей Конгресса США приняла поправку, которая освобождает Индию от санкций после закупок российских ЗРК С-400, чем разозлила Анкару, пишет турецкое издание Haber7. Минобороны Турции рассказало о планах по новой встрече по зерновому вопросу

Издание подчеркивает, что это решение Палаты представителей разозлило Турцию, ведь когда Анкара приобрела С-400, в отношении нее США ввели ограничения. В частности, из-за рестрикций Турцию исключили из программы производства истребителей F-35.

В этой связи Haber7 отмечают, что "санкции CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций — прим. ред.), введенные против Турции, не будут применяться к Индии. Отказ вводить санкции против Индии еще раз подтверждает, что санкции CAATSA против Турции никогда не были связаны с С-400. Главная цель этих санкций — желание США усмирить Турцию и подчинить ее нацбезопасность по своему усмотрению".