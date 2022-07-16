США решили не ссориться с Индией из-за России, чем разозлили Турцию
Отказ США вводить санкции против Индии за покупку у России ЗРК С-400 разозлил Турцию
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Палата представителей Конгресса США приняла поправку, которая освобождает Индию от санкций после закупок российских ЗРК С-400, чем разозлила Анкару, пишет турецкое издание Haber7.
Издание подчеркивает, что это решение Палаты представителей разозлило Турцию, ведь когда Анкара приобрела С-400, в отношении нее США ввели ограничения. В частности, из-за рестрикций Турцию исключили из программы производства истребителей F-35.
В этой связи Haber7 отмечают, что "санкции CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций — прим. ред.), введенные против Турции, не будут применяться к Индии. Отказ вводить санкции против Индии еще раз подтверждает, что санкции CAATSA против Турции никогда не были связаны с С-400. Главная цель этих санкций — желание США усмирить Турцию и подчинить ее нацбезопасность по своему усмотрению".
https://1prime.ru/world/20220716/837508162.html
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