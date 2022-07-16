АНКАРА, 16 июл — ПРАЙМ. Турция "искренне" работает над решением проблемы мирового продовольственного кризиса, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. США выделят миллиард долларов на продукты для Ближнего Востока и Африки

"Турция является самым важным игроком, искренне работающим как над прекращением конфликта, так и над решением продовольственного кризиса. В этих вопросах все возлагали надежды на усилия Турции", — заявил он.

Как отметил министр, генсек ООН лично выразил благодарность турецкому президенту за усилия, приложенные для решения проблемы продовольственного кризиса.

Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по "зерновому вопросу" прошли в Стамбуле в среду. По данным источника, все стороны показали высокую конструктивность. Стороны договорились о о создании координационного центра. Следующая встреча, по предварительным данным, пройдет 20-21 июля.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.