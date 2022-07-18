МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Главы МИД Евросоюза проведут в понедельник в Брюсселе очередное совещание, главными темами на котором станут новые антироссийские санкции и продолжение финансирования военной помощи Украине. СМИ раскрыли содержание седьмого пакета санкций Евросоюза

В минувшую пятницу Еврокомиссия предложила ввести санкции против российского золота, а также дополнить список физических лиц и организаций, попадающих под европейские ограничения.

Кроме того, в Брюсселе предлагают усилить контроль за экспортом в Россию современных технологий двойного назначения. Действующие до конца июля экономические санкции ЕС против России предлагается продлить на шесть месяцев — до конца января 2023 года.

Как заверяют в Еврокомиссии, речь идет не о новом пакете санкций, а о "консолидации" уже действующих ограничений. Окончательно санкции планируется утвердить позже на этой неделе.

При этом, по сообщениям СМИ, Евросоюз также обсуждает возможные послабления в санкционном режиме, которые должны снизить негативное влияние ограничений на мировую торговлю продовольствием. Ранее африканские страны заявляли, что испытывают трудности с оплатой поставок продовольствия из России по причине западных санкций.

Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже шесть пакетов санкций против России.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

На встрече в Брюсселе министры также намерены принять политическое решение по выделению пятого по счету транша военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро. Эти средства из специального фонда ЕС направлены на финансирование поставок вооружения, боеприпасов, топлива для украинской армии.

Также главы МИД стран ЕС обсудят подготовку к Генеральной ассамблее ООН, отношения с Израилем, Лигой арабских государств, Латинской Америкой, ситуацию на Шри-Ланке.