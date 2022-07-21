МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Антироссийская санкционная риторика западных политиков может привести страны Европы на грань гибели. Об этом в своей статье французского издания Le Figaro высказывается финансист и банкир Филипп Виллен.

Инвестор выразил свое возмущение тем, что власти европейских государств, оказывая беспрецедентное экономическое давление на важнейшую страну-поставщика в лице России, перед принятием этих санкций политики не поставили этот вопрос на обсуждение со своими избирателями и участниками бизнес-сообщества.

Он привел в пример цены на энергоресурсы: от экономических санкций в странах Европы они подскочили и продолжают расти. Это, по цепочке, привело к резкому росту трат европейцев на отопление и транспорт. Удорожание логистики раскручивает маховик инфляции и платить дороже в странах Запада приходится уже практически за все. Из-за этого домохозяйства становятся беднее.

Что касается бизнеса, то ситуация с энергоносителями заставляет компании фиксировать резкий рост своих трат: энергия в Европе будет обходиться гораздо дороже, чем где бы то ни было в других частях света.

Финансист отмечает, что в этой ситуации чиновники Европейского Центрального банка (ЕЦБ) "врут, представляя ситуацию, будто инфляция в ЕС вызвана перегревом вследствие проведения недостаточно жесткой монетарной и бюджетной политики".

Остается надеяться, пишет банкир, что шоковое снижение уровня доходов жителей Евросоюза позволит открыть дебаты политиков, где граждане и представители бизнеса смогут поставить вопрос о целесообразности политики слепых "еврократов". По мнению Виллена, именно такие политики "ведут нас к гибели своей наглой ложью".

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