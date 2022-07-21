МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Государственный долг Великобритании вырос с июня прошлого года на 183 миллиарда фунтов и превысил 2,3 триллиона фунтов, заявили в британском Бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS). Великобритания введет запрет на импорт российского золота 21 июля

"Размер займа в государственном секторе… составил 2,3876 триллиона фунтов на конец июня 2022 года, или около 96,1% ВВП, что на 183 миллиарда фунтов или 1 процентный пункт ВВП больше, чем в июне 2021 года", — следует из сообщения на сайте ведомства.

Отмечается, что проценты по госдолгу достигли в июне текущего года 19,4 миллиарда фунтов, что стало максимальным показателем с начала ежемесячного учета в апреле 1997 года. Эксперты считают, что причиной такого роста стало влияние повышения индекса розничных цен (RPI) на индексированные облигации.

Ранее ведомство заявило о росте годовой инфляции в Британии в июне до рекордных с 1982 года 9,4%.