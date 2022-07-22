МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Цель заключенной в Стамбуле "продуктовой сделки" — поставить на мировой рынок как можно больше зерна, сообщил РИА Новости источник в ООН. Россия подписала "продуктовую сделку" с Турцией и ООН

Ранее в пятницу Россия подписала соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. Российскую сторону представлял министр обороны Сергей Шойгу, который и подписал соответствующие документы. Кроме того, в мероприятии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. Украина ранее в пятницу также подписала договор с Турцией и ООН.

Как отмечается, вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений будет производиться из трех черноморских портов, в том числе Одессы, суда будут выходить из Черного моря по согласованному коридору.

В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра (СКК), в который войдут Россия, Украина и Турция. Как рассказали в Организации Объединенных Наций, его работа начнется уже в субботу. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он будет заниматься наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору. В случае инцидента при вывозе зерна по Черному морю координационный центр должен будет его урегулировать, отмечается в сообщении. Генсек ООН назвал "продуктовую сделку" в Стамбуле маяком надежды

Уточняется, что разминирование украинских портов проводиться не будет, для вывоза зерна в рамках "продуктовой сделки" используют безопасные фарватеры. Идущие на Украину корабли будут досматриваться на наличие вооружений инспекционными группами, созданными в Турции и включающими все стороны сделки, под контролем СКК. Кроме того, соглашение не предполагает военного сопровождения кораблей.

Отслеживать погрузку зерна на корабли будут Турция, Украина и ООН. Россия и Киев договорились, что суда с зерном не должны подвергаться нападениям, добавил собеседник агентства.

ООН рассчитывает, что полноценное движение судов в украинские порты и из них для вывоза продовольствия может начаться через пару недель, сообщил источник. По его словам, ООН рассчитывает, что в рамках сделки можно будет ежемесячно вывозить по пять миллионов метрических тонн зерна.