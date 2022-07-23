МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Больше половины американцев считают, что в США начнется гражданская война уже в течение ближайших лет, пишет Daily Mail со ссылкой на общественно-политическое исследование ученых Калифорнийского университета (штат Калифорния). Исследователи выявили тревожные уровни "отчуждения", "недоверия", а также растущую тенденцию прибегать к насилию. в ходе недавно проведенного опроса 8 620 взрослых по всей стране.

Каждый пятый американец заявил о своей готовности применить оружие для того, чтобы достичь политические цели. Авторы исследования Калифорнийского университета выразили мнение, что результаты опроса "превзошли наши худшие ожидания".

Две трети американцев, принявших участие в исследовании, заявили о серьезной угрозе для демократии страны.

При этом более 40 процентов жителей США заявили, что наличие сильного лидера на посту президента страны является более важной целью, чем демократия.

В опросе Калифорнийского университета в Дэвисе приняли участие 8 620 совершеннолетних американцев по всей стране.

Аналогичное исследование, проведенное Tulchin Research и Southern Poverty Law Center месяцем ранее, показало, что 44 процента американцев ожидают новую гражданскую войну в США.