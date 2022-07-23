МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Санкции не смогли пошатнуть Москву, а Европа тем временем находится в экономическом и политическом кризисе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Захарова: Брюссель не просчитал последствия санкций для Евросоюза

"Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах… Европа в беде — экономической и политической… Люди столкнутся с резким повышением цен", — сказал он в ходе выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад.

Орбан подчеркнул, что жертвами санкционной битвы стали правительства четырех стран: Великобритании, Болгарии, Италии и Эстонии. При этом, по его словам, антироссийские санкции не поддержала "большая часть мира".

"Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, арабский мир, Африка — все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами", — уточнил премьер.

Он допустил, что украинский конфликт может привести к смене "западного господства" многополярным миром и подчеркнул, что Европе необходима новая стратегия, нацеленная на мир. Эксперт заявил о нежелании Венгрии делиться энергоресурсами

"Для нас дело чести и морали заявить о своей позиции, что необходима новая стратегия, целью которой был бы мир и формулирование хорошего предложения о мире. Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной", — сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.