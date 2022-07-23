МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Морские перевозки украинского зерна начнутся "в скором времени", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эксперт назвал "продуктовую сделку" уроком для США и Евросоюза

Этот шаг позволит внести серьезный вклад в разрешение глобального продовольственного кризиса, передает слова Эрдогана турецкое агентство Anadolu.

Россия в пятницу подписала соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра (СКК), в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.

Как уточнил источник в ООН, разминирование украинских портов проводиться не будет, для вывоза зерна в рамках "продуктовой сделки" используют безопасные фарватеры. Идущие на Украину корабли будут досматриваться на наличие вооружений инспекционными группами, созданными в Турции и включающими все стороны сделки, под контролем СКК. Кроме того, соглашение не предполагает военного сопровождения кораблей.

По словам депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, экспорт с Украины по итогу "продуктовой сделки" начнется на следующей неделе.