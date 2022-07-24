NYT: политика президента Турции Эрдогана в отношении России сводят с ума Байдена и НАТО
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Политический вектор турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сталдля президента США Джо Байдена "головной болью", пишет обозреватель американской газеты The New York Times.
Автор издания Майкл Кроули считает, что тревожность главы Белого дома связана с тем, что Анкара зачастую ведет свой политический вектор наперерез повестке западных стран.
Это "сводит с ума" Администрацию США, говорится в сообщении.
Эрдоган, который вроде должен играть в команде западного блока, делает такие политические поступки, которые направлены точно против интересов Запада. Это ранее заявлял экс-офицер дипломатической службы США Элизабет Шакелфорд.
Помимо этого автор текста напоминает о вновь звучащих предупреждениях президента Эрдогана о наложении вето на вхождение двух североевропейских стран — Швеции и Финляндии — в Североатлантический альянс (НАТО). Не стоит забывать и о визите Эрдогана в Тегеран на этой неделе, где он провел встречу с главами Ирана и России Ибрагимом Раиси и Владимиром Путиным.
По мнению автора издания, такой визит в сложившихся политических реалиях не только противоречит политике Запада против России, но и разрушает нарратив стран блока НАТО о "глубоко изолированных Иране и России".
Напомним, что на этой неделе президент Турции вместе с лидерами России и Ирана принял участие в трехстороннем саммите по Сирии. Он прошел в Тегеране. После появления протокольных фотографий Эрдогана с Путиным и Раиси глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью изданию Bild заявила, что такие действия турецкого лидера являются вызовом для стран блока НАТО.
https://1prime.ru/world/20220724/837587099.html