МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Политический вектор турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сталдля президента США Джо Байдена "головной болью", пишет обозреватель американской газеты The New York Times. СМИ: из доступных продуктов для поляков останется только пальмовое масло

Автор издания Майкл Кроули считает, что тревожность главы Белого дома связана с тем, что Анкара зачастую ведет свой политический вектор наперерез повестке западных стран.

Это "сводит с ума" Администрацию США, говорится в сообщении.

Эрдоган, который вроде должен играть в команде западного блока, делает такие политические поступки, которые направлены точно против интересов Запада. Это ранее заявлял экс-офицер дипломатической службы США Элизабет Шакелфорд.

Помимо этого автор текста напоминает о вновь звучащих предупреждениях президента Эрдогана о наложении вето на вхождение двух североевропейских стран — Швеции и Финляндии — в Североатлантический альянс (НАТО). Не стоит забывать и о визите Эрдогана в Тегеран на этой неделе, где он провел встречу с главами Ирана и России Ибрагимом Раиси и Владимиром Путиным.

По мнению автора издания, такой визит в сложившихся политических реалиях не только противоречит политике Запада против России, но и разрушает нарратив стран блока НАТО о "глубоко изолированных Иране и России".

Напомним, что на этой неделе президент Турции вместе с лидерами России и Ирана принял участие в трехстороннем саммите по Сирии. Он прошел в Тегеране. После появления протокольных фотографий Эрдогана с Путиным и Раиси глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью изданию Bild заявила, что такие действия турецкого лидера являются вызовом для стран блока НАТО.