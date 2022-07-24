МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили двустороннее сотрудничество стран, передает пресс-служба Кремля. Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы сотрудничества

"Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия", — отмечается в сообщении.

Кроме того, были затронуты темы, относящиеся к кругу международных. Их обсуждение велось в контексте подготовки к Совету глав государств ШОС, который пройдет осенью.

Президент России также поздравил Мирзиеева с 65-летием, которое тот празднует 24 июля, и отметил, отметив, что под его руководством Узбекистан продвигается по пути экономического и социального развития. Путин подчеркнул, что рассчитывает на продолжение содержательного диалога и совместной работы.

Как сообщил в субботу узбекистанский госкомитет по статистике, Россия удерживает второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, в январе-июне 2022 года торговый оборот между двумя странами увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 4,065 миллиарда долларов.