АЛМА-АТА, 24 июл — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Саудовской Аравии с официальным визитом, пригласил деловые круги королевства инвестировать в республику, сообщила пресс-служба главы государства. Президент Казахстана поручил стимулировать новые газовые проекты

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить приверженность Казахстана укреплению и расширению двустороннего сотрудничества с Саудовской Аравией. Сегодня здесь присутствуют руководители крупных саудовских компаний, добившихся значительных успехов во всем мире. Я приглашаю вас всех в Казахстан для совместной работы на взаимовыгодной основе", — сказал президент Казахстана в ходе инвестиционного круглого стола с представителями деловых кругов Саудовской Аравии.

Далее он подробно проинформировал саудовских бизнесменов об экономических успехах Казахстана.

"За годы независимости ВВП Казахстана показал 17-кратный рост. Сегодня экономика Казахстана превосходит совокупные объемы экономик всех остальных стран Центральной Азии. На Казахстан приходится почти 60 % товарооборота в Центральной Азии. Международные резервы нашей страны составляют 90 миллиардов долларов и являются самыми высокими на душу населения в СНГ. Зарубежные инвесторы вложили в нашу экономику более 380 миллиардов долларов", — сказал Токаев. Токаев поручил предотвратить переток нефтепродуктов на соседние рынки

В связи с этим в выступлении были обозначены наиболее перспективные области расширения сотрудничества. "Согласно проведенному нами анализу, Казахстан может предложить более 100 видов несырьевых товаров на сумму около 400 миллионов долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство чугуна и стали, а также пищевая промышленность и сельское хозяйство", — сказал президент.

Токаев также отметил важность диверсификации и расширения транзитно-транспортных и логистических возможностей страны, включая Транскаспийский маршрут, соединяющий Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Большой потенциал для сотрудничества, по его мнению, открывается и в реальном секторе экономики. "Казахстан занимает первое место в мире по запасам вольфрама, второе — по залежам урана и хрома, мы входим в пятерку стран, наиболее богатых марганцем, серебром, цинком, свинцом. Эти запасы предстоит разведать и разработать. Сегодня мы можем предложить для разведки и разработки более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов", — заявил глава государства.

Подробно президент остановился и на потенциале отечественного аграрного сектора. "Казахстан занимает второе место в мире по площади пашни на душу населения и пятое — по пастбищным ресурсам. Наша страна входит в 10 крупнейших производителей пшеницы и муки. Мы готовы стать одним из стабильных, долгосрочных поставщиков высококачественной пшеницы, муки и масличных культур в королевство", — отметил Токаев.