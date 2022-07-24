МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пойти на встречу Москве и сделать первые шаги к нормализации отношений была воспринята другими странами Евросоюза как предательство, пишет британское издание Spectator. Эксперт спрогнозировал курс рубля на следующую неделю

СТакой поступок со стороны Орбана был воспринят как признак обрушения единства Европы в отношении Украины: экономическое давление заставляет игроков думать в первую очередь о национальных интересах.

По мнению автора статьи, представить более унизительный сценарий развития ситуации для Европейского союза представить трудно. Венгрия как член ЕС просит нарастить поставки "голубого топлива" "после стольких лет высмеивания блоком утверждений о своей энергетической зависимости от Москвы".

Более того, кроме роста поставок газа Будапешт начал настаивать на ускорении строительства российской госкомпанией "Росатом" двух ядерных реакторов на территории Венгрии.

"Будапешт просто честен там, где другие боятся. Например, Берлин делает все возможное, чтобы получить больше российского топлива по газопроводу "Северный поток", несмотря на предыдущие заявления канцлера Олафа Шольца. Венгрия же изначально выступала против санкций, отчасти из-за своей уверенности в том, что энергетическая зависимость Европы от России сделает такого рода лицемерие неизбежным", — пишет автор журнала.

Особо отмечается провал введенных беспрецедентных антироссийских санкций со стороны Запада. Автор статьи отмечает "с мрачной неизбежностью", что давление на Москву Евросоюза в отношении экспорта газа в регион оказалось неудачной попыткой, а достаточно серьезные усилия стран блока в попытке ударить по российскому товарообороту с другими странами привели только к санкциям против нефти, которые в настоящий момент нельзя назвать полностью доработанными.