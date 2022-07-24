МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Объявивший о своем уходе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вернуться на пост главы кабмина в будущем, пишет газета Times, ссылаясь на источники в канцелярии премьера. Telegraph: британцев могут попросить снизить температуру в домах

Джонсон считает, что вне зависимости от того, кто придет к нему на смену, это станет катастрофой, рассказали собеседники. По их словам, через несколько лет после поражения Консервативной партии на всеобщих выборах её участникам вновь придется искать достойного лидера, который сможет привести партию к власти.

"Он (Джонсон — ред.) считает, что он и есть тот самый человек", — передает газета слова источника.

Согласно публикации, избиратели уже раскритиковали тех консерваторов, которые помогли сместить Бориса Джонсона с поста. Теперь эти политики могут оказаться в подобной ситуации, если проиграют на предстоящих парламентских выборах. Кроме того, свыше 7,6 тысячи членов Консервативной партии подписали петицию, призывающую внести Джонсона в перечень кандидатов на пост нового премьер-министра наряду с бывшей главой минфина Риши Сунаком и главой МИД Лиз Трасс.

Борис Джонсон 7 июля подал в отставку с поста прьемер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании. Он уточнил, что будет выполнять свои обязательства до назначения нового главы кабмина и пообещал всеми силами поддержать своего будущего преемника.