ВАШИНГТОН, 24 июл — ПРАЙМ. Экономика Соединенных Штатов Америки замедляется, и это необходимое явление после быстрого роста, заявила глава минфина страны Джанет Йеллен.

Она отметила, что признаки рецессии отсутствуют. S&P понизило прогноз роста ВВП США в 2022 и 2023 годах

"Экономика замедляется: в прошлом году она росла очень быстро, на 5,5%, это привело к возвращению на работу людей, потерявших ее из-за пандемии. Это не экономика во время рецессии. Мы в период перемен, когда рост замедляется. Это необходимо и соответствует ситуации", — сказала Йеллен в интервью NBC.

Она заявила, что инфляция в стране "слишком высока", в экономике "есть замедление", но это не демонстрирует признаков рецессии.