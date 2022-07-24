В США признали "замедление" экономики необходимым явлением
Глава минфина США признала замедление экономики страны, назвав его необходимым
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ВАШИНГТОН, 24 июл — ПРАЙМ. Экономика Соединенных Штатов Америки замедляется, и это необходимое явление после быстрого роста, заявила глава минфина страны Джанет Йеллен.
Она отметила, что признаки рецессии отсутствуют.
"Экономика замедляется: в прошлом году она росла очень быстро, на 5,5%, это привело к возвращению на работу людей, потерявших ее из-за пандемии. Это не экономика во время рецессии. Мы в период перемен, когда рост замедляется. Это необходимо и соответствует ситуации", — сказала Йеллен в интервью NBC.
Она заявила, что инфляция в стране "слишком высока", в экономике "есть замедление", но это не демонстрирует признаков рецессии.
https://1prime.ru/world/20220724/837589135.html
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