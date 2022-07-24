МИНСК, 24 июл — ПРАЙМ. Членство республики в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) откроет Минску возможность участия в проектах организации, заявил посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько. Генсек ШОС подтвердил, что Белоруссия подала заявку на вступление

"Наша страна с 2010 года является наблюдателем в ШОС. В сентябре в Узбекистане будет одобрена инициатива, это будет началом всех процедур, которые называются вхождением в ШОС. Это рынок большой. Это прекрасные возможности участия во многих проектах, которые сегодня идут в ШОС. Это нормальное явление, когда мы подключимся ко многим проектам, которые сегодня происходят в ШОС", — сказал посол в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.

По словам Сенько, в обозримом будущем должны состояться переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с его китайским коллегой. "Мы ожидаем это решение. Все идет к тому, что такие переговоры должны состояться, если ничего не помешает, мы надеемся, что пандемия этому не будет ограничением", — добавил дипломат.

Касаясь белорусско-китайских отношений, посол заметил, что сегодня КНР является вторым партнером для Белоруссии по объему торговли, уступая России. "Еще буквально несколько лет назад товары сырьевой группы, в том числе калийные удобрения, составляли большую половину нашего белорусского экспорта. На сегодняшний день объем поставок калийных удобрений на китайский рынок не изменился. Объем товаров с высокой добавленной стоимостью возрос. В процентном отношении он начал превалировать над сырьевой группой", — сказал Сенько.

По его словам, калийные удобрения составляют 35% белорусского экспорта, порядка 65% — продовольственная группа и иные товары с высокой добавленной стоимостью. "До Китая доходят удобрения, логистические цепочки перестраиваются. Санкции (введенные странами Запада — ред.), предъявляемые к отдельным компаниям, отраслям, являются неким способом перестроиться, новыми возможностями для достижения целей", — добавил посол.

Ранее и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сообщил, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены ШОС. Позже генеральный секретарь ШОС Чжан Мин подтвердил, что Белоруссия подала заявку на вступление в организацию, объединение готово начать необходимые юридические процедуры.

Очередной саммит ШОС пройдет в сентябре в Самарканде.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.