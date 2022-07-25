МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник в рамках визита в Республику Конго проведет ряд двусторонних встреч, в ходе которых обсудит наращивание сотрудничества Москвы и Браззавиля. Лавров рассказал о том, кто будет сопровождать суда с украинским зерном

Конго — вторая страна, которую посещает Лавров в рамках большого африканского турне.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Россия установила дипломатические отношения с Республикой Конго 16 марта 1964 года. Между двумя странами поддерживается устойчивый политический диалог. Стороны также ведут конструктивное взаимодействие в рамках ООН и в других многосторонних форматах. Еще одним важным направлением взаимодействия сторон является подготовка местных кадров в российских вузах.

Развивается экономическое сотрудничество. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, внешнеторговый оборот между странами в 2018 году составил 38,4 миллиона долларов, что на 15,6 миллиона долларов больше, чем в 2017 году. Основные статьи российского экспорта — пшеница и меслин, импорта — кофе, древесина, целлюлозно-бумажные изделия, драгоценные металлы и камни.

Российская компания "РусГазИнжиниринг" реализует в республике проект строительства нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар — Браззавиль — Ойо — Уэссо. Проект поддерживает Российско-Конголезская межправкомиссия по сотрудничеству в области энергетики и Минэнерго РФ. Это главный инфраструктурный проект Республики Конго, который призван сократить затраты на транспортировку нефтепродуктов, повысить безопасность их транспортировки и в целом обеспечить устойчивое развитие отдаленных районов Республики Конго.

Как отметил в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов, Москву еще с советских времен связывают с Республикой Конго близкие отношения — в стране за счет этого создавались предприятия по добыче свинца, золота, добыча древесины ценных пород.

Что касается ситуации с санкциями, в Конго рассчитывают, что стороны конфликта смогут договориться. "Я очень надеюсь, что мы вернемся к дипломатии, что все умерят свой пыл, и мы вернемся к приемлемой ситуации, чтобы Россия не была задушена санкциями, которые каждый день льются на нее, как дождь из ведра", — сказал ранее в интервью РИА Новости министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо.

ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Между странами также заключено соглашение о военном сотрудничестве. С 2017 года действует рабочая группа по ВТС. Тогда Лавров заявлял, что Россия выразила готовность способствовать укреплению обороноспособности Республики Конго и намерена продолжать готовить военные кадры.

В 2019 году Россия и Конго заключили контракт на направление российских военных специалистов в Конго для обучения конголезцев эксплуатации и ремонту имеющейся в стране российской военной техники. В республике еще с советского времени находится большое количество военной и специальной техники российского производства, которая может и дальше служить укреплению обороноспособности Конго.

В апреле 2021 года в силу вступило соглашение между сторонами о военном сотрудничестве, в рамках которого российские корабли смогут заходить в Конго, а самолеты совершать посадку на территории республики. Кроме того, документ предполагает официальные визиты делегаций различного уровня, участие в военных учениях, встречи военных экспертов, а также обучение и подготовку военных кадров.

Как отметила в беседе с РИА Новости политолог-международник, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Елена Супонина, визит Лаврова в Республику Конго, а позднее — и в Уганду имеет, скорее, не торгово-экономическое, а политическое значение.

"Для сотрудничества России как с Конго, так и Угандой в последние годы сильно возросло значение военно-технического взаимодействия. Это и закупки новых видов вооружений, и ремонт, и поставка запасных частей для уже имеющегося там оружия советского и российского производства", — пояснила эксперт.

Кроме того, как Уганда, так и Конго нуждаются в политических партнерах.

"Обе стороны сейчас находятся в напряженных отношениях с (странами) Запада, которые постоянно вмешиваются во внутренние дела этих государств, критикуют ситуацию в области человека. Напряжение из-за этого возрастает, а с Россией у них таких проблем нет. И если посмотреть на карту, то близость Центральноафриканской республики, с которой Россия сейчас имеет очень твердые позиции — на зависть Европе и США, — показывает, как важно Москве улучшить отношения и развивать партнерство с близлежащими ей государствами", — добавила Супонина.

СИТУАЦИЯ С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ

Визит Лаврова в Конго, как и в целом африканском турне, проходит на фоне достижения в Стамбуле ключевых для региона договоренностей — подписании документов о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна.

Эта сделка призвана решить сложившуюся из-за антироссийских санкций проблему с поставками продовольствия в страны Африки и предотвратить угрозу продовольственного кризиса.

Елена Супонина предположила, что в ходе визита Лаврова в Республику Конго стороны могут затронуть вопрос этой сделки в рамках общих проблем африканских стран и продовольственной безопасности всего африканского континента.

МИРНЫЙ АТОМ

В 2019 году Россия и Конго по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Конго Дени Сассу-Нгессо подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Немногим ранее — в 2018-м — в Москве госкорпорация "Росатом" и министерство научных исследований и технологических инноваций Республики Конго подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного атома, чтобы развивать ядерную инфраструктуру Конго, разрабатывать программы по повышению информированности населения об атомных технологиях и их применении, использовать радиоизотопы и радиационные технологии в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, готовить персонал. Предусматривается проработка проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна на территории Конго.

Ранее Лавров в интервью РИА Новости и RT отметил, что Россия и Африка регулярно обменивается визитами. "Где-то раз в год, раз в два года министры иностранных дел посещают африканские страны. Мы стараемся сделать это так, чтобы охватывать как можно больше стран за период двух-трех лет. В этом году будет Египет, будет Эфиопия, будет Уганда и будет Республика Конго. Во всех этих странах у нас есть хорошие традиции, хорошие заделы экономические", — сказал министр.

После визита в Конго Лавров отправится в Эфиопию и Уганду.

Предыдущее большое "африканское турне" Лаврова состоялось в 2018 году, тогда министр посетил Анголу, Намибию, Мозамбик, Эфиопию и Зимбабве.