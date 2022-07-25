МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. США продолжают давить на Германию в экономической сфере, и это при том, что страна и так переносит сложнейший кризис. Об этом пишет в своем материале обозреватель газеты Die Welt Томас Штраубхаар. Глава ЕК призвала готовиться к полной остановке поставок газа из России

Журналист отметил, что текущий кризис для Берлина можно сравнить со снежным комом.

"Он отличается от других тем, что сочетает в себе сразу ряд факторов, которые наносят экономике страны видимый урон", — подчеркнул Штраубхаар.

Опаснее всего, по его мнению, одновременность кризисов, а также то, что на вид разрозненные негативные события провоцируют между собой цепные реакции, которые со временем только усиливаются, а их последствия и результаты пока сложно предсказать. Это, по словам эксперта, типичный эффект снежного кома.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты сыграли в разжигании текущего кризиса активную роль.

"Вашингтон, который до этого активно занимался финансированием "немецкого экономического чуда" экспортной политики, теперь может теперь выдвинуть Берлину свои условия", — пишет журналист Die Welt. Немецкие власти отключат подсветку резиденции президента в целях экономии

Подводя итог, Штраубхаар предсказал, что у властей ФРГ теперь не будет возможности выбора. США ясно показали, что поставят перед странами Европы жесткую дилемму: либо они выберут США в качестве стратегического союзника, сделав и Китай своим "заклятым врагом", либо же они встанут на сторону Пекина, отказавшись тем самым от трансатлантических союзов, и, как следствие, от военного щита США для Евросоюза.

Нынешний экономический кризис в Германии сильно ударил по кошелькам немцев. Рост потребительских цен в ФРГ ожидается на уровне 7,7% в 2022 году и 4,8% — в 2023-м. Подорожали бензин и продукты, некоторые местные жители продают машины и пересаживаются на общественный транспорт.