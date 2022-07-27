МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подготовил предложения по восстановлению иранской ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом глава европейской дипломатии написал в статье для Financial Times. Боррель назвал Стамбульское соглашение шагом в правильном направлении

По заявлению Борреля, после 15 месяцев интенсивных переговоров в Вене и обсуждений с участниками сделки и Соединенными Штатами, он убедился, что возможности для дополнительных существенных компромиссов исчерпаны, и представил соглашение с детальным рассмотрением отмены санкций и дальнейших шагов в ядерной сфере, способных помочь в восстановлении сделки.

Евродипломат заявил, что "этот текст представляет собой лучшую из возможных сделок, которую я как координатор переговоров считаю осуществимой", и он не видит какой-либо иной подходящей по своей эффективности достижимой альтернативы.

При этом Боррель предупредил, что, отклонив сделку, участники рискуют столкнуться с ядерным кризисом на фоне перспективы усиления изоляции Ирана, и призвал: "Пришло время для быстрых политических решений, чтобы завершить Венские переговоры на основе предложенного мной текста и немедленно вернуться к полностью применимому СВПД".