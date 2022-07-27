МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на август снизился до минус 30,6 пункта с пересмотренного значения июля в минус 27,7 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. "А если взорвется?": Германия нашла опасную замену российскому газу

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ждали показателя на уровне минус 28,9 пункта. Показатель за июль был пересмотрен до минус 27,7 пункта с минус 27,4 пункта.

Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат упал до минимального уровня с начала подсчета данных — минус 45,7 пункта с минус 33,5 пункта в июне, а "готовность потребителей покупать" уменьшилась до минус 14,5 пункта с минус 13,7 пункта месяцем ранее.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране снизился до минус 18,2 пункта с минус 11,7 пункта месяцем ранее.

"Помимо беспокойства за сбои в цепочках поставок, войну на Украине и растущих ценах на энергию и продовольствие, теперь существуют опасения вокруг достаточности запасов газа для бизнеса и домохозяйств на следующую зиму. Это приводит к тому, что потребительское доверие достигло дна", — прокомментировал эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Burkl).