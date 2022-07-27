АНКАРА, 27 июл — ПРАЙМ. Некоторые страны противились подписанию "продуктовой сделки", потому что не хотели разрешения конфликта, рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с телеканалом tv100. В Стамбуле открывается координационный центр по экспорту зерна

"Такие страны были, которые считали, что подписание соглашения не должно быть, поскольку конфликт должен продолжиться, чтобы ослабить Россию", — заявил он.

Министр сообщил, что еще до подписания договоров Турция провела сложную работу и уладила все беспокойства сторон.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра, в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.

Как уточнил источник в ООН, разминирование украинских портов проводиться не будет, для вывоза зерна в рамках "продуктовой сделки" используют безопасные фарватеры. Идущие на Украину корабли будут досматриваться на наличие вооружений инспекционными группами, созданными в Турции и включающими все стороны сделки, под контролем СКК. Кроме того, соглашение не предполагает военного сопровождения кораблей.