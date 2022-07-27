МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Британская экономика может терять 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в год из-за постковидного синдрома у переболевших коронавирусом, говорится в отчете Института фискальных исследований (IFS), опубликованном в среду на сайте организации. Британцы издевательски высмеяли призывы властей сократить энергопотребление

"Учитывая последнюю оценку ONS (Бюро национальной статистики Великобритании – ред.) за май 2022 года, согласно которой 1,85 миллиона человек старше 17 лет страдали от постковидного синдрома… наши результаты показывают около 4,4 миллиона потерянных рабочих часов в неделю и 110 тысяч работников на больничном; потеря заработка составит почти 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в год", — говорится в документе.

В результате уменьшения количества рабочих часов и, как следствие, заработка экономика теряет в среднем 1 100 фунтов стерлингов с человека за месяц, отмечается в исследовании.

В июне Бюро национальной статистики Великобритании (ONS) сообщило, что от постковидного синдрома страдают около двух миллионов британцев, при этом 7 из 10 переболевших отметили, что синдром сказывается на их повседневной жизни. Самый распространенный симптом, усталость, наблюдается у 55% переболевших, отдышка — у 32%, кашель — у 23% и боль в мышцах у такого же числа.

Всего в Великобритании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 23 млн заражений, умерли более 200 тысяч человек.