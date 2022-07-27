РИМ, 27 июл — ПРАЙМ. Индекс потребительской уверенности в Италии упал с 98,3 до 94,8 и опустился до уровня мая 2020 года, когда в стране объявили локдаун из-за распространения пандемии COVID-19. Об этом говорят данные Национального института статистики Istat. Доверие потребителей к экономике Германии упало сильнее прогнозов

Как отмечается, негативную динамику показали все компоненты индекса, при этом самое значительное снижение продемонстрировали такие показатели, как экономический климат и ожидания в будущем. Индекс уверенности со стороны бизнеса также снизился.

По мнению аналитиков, ухудшение индекса связано с негативной динамикой доверия в обрабатывающей промышленности и на рынке услуг. "Наблюдается повсеместное ухудшение всех переменных, входящих в расчет индекса, за исключением суждений о целесообразности приобретения товаров длительного пользования в текущих условиях", — говорится в сообщении Istat.