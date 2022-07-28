2022-07-28T09:49:09+03:00
2022-07-28T09:49:09+03:00
2022-07-28T09:49:09+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20220728/837630637.html
Российское посольство призвало снять санкции с поставок продовольствия
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ПОСОЛЬСТВО РФ ПРИЗЫВАЛО США ПРИНЯТЬ ШАГИ, ГАРАНТИРУЮЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И УДОБРЕНИЙ ИЗ РФ ИЗ-ПОД САНКЦИЙ ПРАЙМ, 28.07.2022
экономика, мировая экономика, новости
https://1prime.ru/images/83257/42/832574264.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83257/42/832574264.jpg
https://1prime.ru/images/83257/42/832574261.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83257/42/832574261.jpg
https://1prime.ru/images/83257/42/832574258.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83257/42/832574258.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПОСОЛЬСТВО РФ ПРИЗЫВАЛО США ПРИНЯТЬ ШАГИ, ГАРАНТИРУЮЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И УДОБРЕНИЙ ИЗ РФ ИЗ-ПОД САНКЦИЙ