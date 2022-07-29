МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ничего лучше Всемирной торговой организации (ВТО) в международной торговле нет, и членство в этой организации в интересах России, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на заседании инвестиционного совета с полпредом президента РФ в Центральном федеральном округе. Решетников оценил объем поставок товаров по параллельному импорту

Один из участников заседания отметил, что в условиях переукрепившегося рубля оборудование и технологии, например, из Китая или Южной Кореи для российских покупателей дешевле отечественных, при этом давать преференции российским производителям при закупках мешает членство страны в ВТО.

"В условиях крепкого курса рубля, да и очевидно в среднесрочном периоде так и будет, понятно, что вопросы защиты внутреннего рынка и методом таможенно-тарифной политики, и методами технического регулирования, и прочими — они особую актуальность приобретают", — отреагировал Решетников.

"Мы все прекрасно понимаем про ВТО и понимаем, что в условиях отсутствия апелляционного органа по факту режим разрешения апелляционных споров в ВТО на сегодняшний момент отсутствует, и сама по себе организация, скажем так, испытывает ряд сложностей, но ничего лучше все равно в международных отношениях нет для торговли. И поверьте, ВТО нам самим нужен для того, чтобы в том числе организовывать торговлю с Китаем, с Индией, в АТР и так далее", — продолжил министр.

"ВТО — это не только про Европу, США и прочие недружественные страны, которые сейчас, злоупотребляя принципом национальной безопасности, по факту разрушают всю систему торговых отношений. Но с другими-то странами нам надо нормально торговать", — добавил глава Минэкономразвития.

Тема о членстве России в ВТО активно обсуждалась после того, как весной текущего года депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" внесли в Госдуму законопроект о денонсации протокола о присоединении страны к этой организации. Тогда представители министерства экономического развития отмечали, что выход России из ВТО будет негативно воспринят добросовестными участниками международной торговли.