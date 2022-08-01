МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Польша в скором времени станет парком Юрского периода, а Великобритания — Атлантидой, спрогнозировал в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник. Власти Польши заявили, что страна не боится остаться без газа

Так депутат Колесник отреагировал на заявления директора института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого, назвавший варварством снятие польских флагов с военных кладбищ России и Белоруссии.

Колесник отметил, что в Польше при попустительстве властей происходили и происходят акты вандализма на военных захоронениях Красной Армии, а также напомнил о сносе памятников красноармейцев. Из этого он сделал вывод, что эволюция у поляков "пошла в обратную сторону".

"В мире не любят две нации — англичан и поляков. Одна страна скоро будет Атлантидой, а вторая парком Юрского периода", — заявил парламентарий, предупредив, что в этот раз Россия не придет на помощь.