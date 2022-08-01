Польше предсказали превращение в парк Юрского периода
Депутат Колесник: Польша станет парком Юрского периода, а Британия - Атлантидой
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Польша в скором времени станет парком Юрского периода, а Великобритания — Атлантидой, спрогнозировал в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник.
Так депутат Колесник отреагировал на заявления директора института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого, назвавший варварством снятие польских флагов с военных кладбищ России и Белоруссии.
Колесник отметил, что в Польше при попустительстве властей происходили и происходят акты вандализма на военных захоронениях Красной Армии, а также напомнил о сносе памятников красноармейцев. Из этого он сделал вывод, что эволюция у поляков "пошла в обратную сторону".
"В мире не любят две нации — англичан и поляков. Одна страна скоро будет Атлантидой, а вторая парком Юрского периода", — заявил парламентарий, предупредив, что в этот раз Россия не придет на помощь.
https://1prime.ru/world/20220801/837658376.html
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