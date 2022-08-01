Bloomberg: у Германии есть три месяца, чтобы предотвратить надвигающийся газовый кризис
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. У Германии есть три месяца, чтобы спастись от надвигающегося газового кризиса зимой, сообщило агентство Bloomberg.
В статье напомнили, что в Берлине уже отключили подсветку резиденции президента Германии, в Ганновере отключили горячую воду в душевых в спортзалах и бассейне, а многие муниципалитеты готовят убежища, чтобы защитить людей от холода. И это, как утверждает агентство, только начало кризиса, который прокатится по всей Европе.
Сейчас только разгар лета, но у Германии, как подчеркивается в публикации, мало времени, чтобы предотвратить беспрецедентную нехватку энергии этой зимой. При этом администрация немецкого канцлера Олафа Шольца не спешить решать проблемы страны: чиновники лишь наметили цели по сокращению спроса на энергоносители, цена на которые возросла из-за антироссийских санкций.
Кроме того, как пишет Bloomberg, на Германию надвигается рецессия, а власти уже обеспокоены потенциальными социальными волнениями, если ситуация с нехваткой энергии выйдет из под контроля. Берлину не приходится рассчитывать и на помощь своих соседей: например, Францию, у которой возникли проблемы с ядерными реакторами. Эта ситуация лишь усугубляет газовый кризис.
Кроме того, Германия может объявить в стране газовую "чрезвычайную ситуацию", что заставить от властей взять под свой контроль ситуацию с распределением энергоресурса и решить, кто получит его, а кто — нет. И если критически важная инфраструктура, например, больницы, защищены от отключений, то нет гарантии того, что жилые дома будут хорошо отапливаться.
Bloomberg напомнил, что увеличение стоимости энергоносителей лишь усилить давление на бедные слои населения: уже примерно каждый четвертый немец скатился к энергетической бедности — расходы на отопление и освещение влияют на способность покрыть и другие расходы.
Помимо этого, похолодание в Европе заставит энергетические компании бороться и за ограниченные запасы СПГ. В результате чего рост цен может заставить некоторые компании остановить производство и уничтожить около 17% промышленного спроса на топливо.
"Если потоки Nord Stream останутся на уровне 20%, то мы приблизимся к опасной зоне", — говорится в статье.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санционное давление на Москву и ввели новые ограничения: так, они заморозили некоторые российские активы. Кроме того, начали активно звучать призывы об отказе от российских энергоносителей. В результате, цены на газ и нефть в Европе и США поднялись, а вслед за ними подорожали и продукты питания.
https://1prime.ru/world/20220801/837663322.html