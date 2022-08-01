МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. У Германии есть три месяца, чтобы спастись от надвигающегося газового кризиса зимой, сообщило агентство Bloomberg.

В статье напомнили, что в Берлине уже отключили подсветку резиденции президента Германии, в Ганновере отключили горячую воду в душевых в спортзалах и бассейне, а многие муниципалитеты готовят убежища, чтобы защитить людей от холода. И это, как утверждает агентство, только начало кризиса, который прокатится по всей Европе. Немецкий министр призвал не демонизировать Россию

Сейчас только разгар лета, но у Германии, как подчеркивается в публикации, мало времени, чтобы предотвратить беспрецедентную нехватку энергии этой зимой. При этом администрация немецкого канцлера Олафа Шольца не спешить решать проблемы страны: чиновники лишь наметили цели по сокращению спроса на энергоносители, цена на которые возросла из-за антироссийских санкций.

Кроме того, как пишет Bloomberg, на Германию надвигается рецессия, а власти уже обеспокоены потенциальными социальными волнениями, если ситуация с нехваткой энергии выйдет из под контроля. Берлину не приходится рассчитывать и на помощь своих соседей: например, Францию, у которой возникли проблемы с ядерными реакторами. Эта ситуация лишь усугубляет газовый кризис.

Кроме того, Германия может объявить в стране газовую "чрезвычайную ситуацию", что заставить от властей взять под свой контроль ситуацию с распределением энергоресурса и решить, кто получит его, а кто — нет. И если критически важная инфраструктура, например, больницы, защищены от отключений, то нет гарантии того, что жилые дома будут хорошо отапливаться. СМИ: крупный британский ретейлер уберет срок годности со свежих продуктов

Bloomberg напомнил, что увеличение стоимости энергоносителей лишь усилить давление на бедные слои населения: уже примерно каждый четвертый немец скатился к энергетической бедности — расходы на отопление и освещение влияют на способность покрыть и другие расходы.

Помимо этого, похолодание в Европе заставит энергетические компании бороться и за ограниченные запасы СПГ. В результате чего рост цен может заставить некоторые компании остановить производство и уничтожить около 17% промышленного спроса на топливо.

"Если потоки Nord Stream останутся на уровне 20%, то мы приблизимся к опасной зоне", — говорится в статье.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санционное давление на Москву и ввели новые ограничения: так, они заморозили некоторые российские активы. Кроме того, начали активно звучать призывы об отказе от российских энергоносителей. В результате, цены на газ и нефть в Европе и США поднялись, а вслед за ними подорожали и продукты питания.