МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Франция относится к числу недружественных для России стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, что Путин примет участие в ВЭФ

"Франция — это недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны", — сказал он, объясняя долгое отсутствие телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.

Представитель Кремля уточнил, что лидеры не созваниваются, поскольку в данный момент в этом нет необходимости. Если запрос возникнет, стороны смогут договориться о переговорах в любое время, отметил он.

Ранее Песков уже заявлял, что Кремль своевременно сообщит о контактах Путина и Макрона.