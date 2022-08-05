Песков напомнил, что Франция входит в число недружественных для России стран
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Франция относится к числу недружественных для России стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Франция — это недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны", — сказал он, объясняя долгое отсутствие телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.
Представитель Кремля уточнил, что лидеры не созваниваются, поскольку в данный момент в этом нет необходимости. Если запрос возникнет, стороны смогут договориться о переговорах в любое время, отметил он.
Ранее Песков уже заявлял, что Кремль своевременно сообщит о контактах Путина и Макрона.
https://1prime.ru/world/20220805/837709845.html
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