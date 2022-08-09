В Британии сообщили об угрозе топливной бедности для миллионов граждан
Phys.org: 15 миллионов британцев в 2023 году ожидает топливная бедность
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Порядка 15 миллионов британцев в 2023 году могут оказаться за чертой топливной бедности, сообщил портал Phys.org, ссылаясь на результаты исследований Йоркского университета.
Как уточняется, что под топливной бедностью подразумевают необходимость тратить на топливо более 10% чистого дохода. Эта необходимость может возникнуть у жителей наиболее бедных и холодных регионов Великобритании, многодетные семьи, родители-одиночки и пенсионеры.
По расчетам исследователей Йоркского университета, топливная бедность затронет 58,5% домохозяйств Йоркшира и Хамбера, 47,5% домохозяйств Лондона и 71,7% — Северной Ирландии.
Соавтор доклада Джонатан Брэдшоу призвал кандидатов в премьер-министры разработать новый пакет мер по смягчению последствий повышения топливных цен.
https://1prime.ru/world/20220809/837733018.html
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