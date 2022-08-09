МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Порядка 15 миллионов британцев в 2023 году могут оказаться за чертой топливной бедности, сообщил портал Phys.org, ссылаясь на результаты исследований Йоркского университета. Латвия возобновила импорт российского газа

Как уточняется, что под топливной бедностью подразумевают необходимость тратить на топливо более 10% чистого дохода. Эта необходимость может возникнуть у жителей наиболее бедных и холодных регионов Великобритании, многодетные семьи, родители-одиночки и пенсионеры.

По расчетам исследователей Йоркского университета, топливная бедность затронет 58,5% домохозяйств Йоркшира и Хамбера, 47,5% домохозяйств Лондона и 71,7% — Северной Ирландии.

Соавтор доклада Джонатан Брэдшоу призвал кандидатов в премьер-министры разработать новый пакет мер по смягчению последствий повышения топливных цен.