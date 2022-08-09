МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. К 2030 году экономика Германии потеряет более 260 миллиардов долларов из-за украинского кризиса и высоких цен на энергоносители, сообщает агентство Reuters со ссылкой на исследование Института занятости (IAB). Bloomberg предупредил о голодных временах в Европе

В материале говорится, что по сравнению с ожиданиями Европы, ВВП Германии в следующем году упадет на 1,7 процента, а число занятых сократится примерно на 240 тысяч человек. Наиболее пострадавшими отраслями немецкой экономики станут гостиничный бизнес, а также индустрия досуга и развлечений, отметило агентство.

Последствия кризиса отразятся и на энергоемких отраслях, пишет Reuters. Здесь имеется в виду химическая промышленность и производство металлов.

Аналитики предупреждают, что в случае нового роста цен на топливо, которые уже и так поднялись на 160 процентов, объем производства Германии в 2023 году будет почти на четыре процента ниже, чем до кризиса вокруг Украины.

"Согласно этим предположениям, через три года число занятых в Германии сократится на 660 тысяч человек, а в 2030 году — еще на 60 тысяч", — говорится в статье.

Европа продолжает испытывать давление из-за сокращения поставок энергоресурсов из России после начала спецоперации на Украине: транзит по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизился, а по "Ямалу — Европе" вовсе прекратился.