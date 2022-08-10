МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам июля, согласно окончательной оценке, замедлилась до 7,5% в годовом выражении с 7,6% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). Reuters: конфликт на Украине разоряет Германию

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

За июль потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 0,9%, что совпало с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков. В июне рост также составил 0,9%.

При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, ускорили рост до 8,5% в годовом выражении с 8,2% месяцем ранее. А за июль цены выросли на 0,8% после снижения на 0,1% месяцем ранее. Показатели также совпали с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.