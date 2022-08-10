МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой и обсудил возможности для экспорта российского продовольствия, топлива и удобрений, сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что инициатором разговора стала малийская сторона. Bloomberg рассказал, как Путин спас Эрдогана

"Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других областях. Затронута, в частности, тематика возможных поставок в Мали российских продовольствия, удобрений и топлива", — говорится в сообщении.

Лидеры договорились, что ведомства двух стран будут наращивать практическое сотрудничество.

Кроме того, российский лидер выразил надежду, что саммит Россия-Африка, который должен состояться в Петербурге в 2023 году, поспособствует укреплению сотрудничества между странами.