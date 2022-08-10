Путин обсудил с главой Мали поставки продовольствия, топлива и удобрений
Путин обсудил с главой Мали Гойтой поставки российского продовольствия, топлива и удобрений
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой и обсудил возможности для экспорта российского продовольствия, топлива и удобрений, сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что инициатором разговора стала малийская сторона.
"Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других областях. Затронута, в частности, тематика возможных поставок в Мали российских продовольствия, удобрений и топлива", — говорится в сообщении.
Лидеры договорились, что ведомства двух стран будут наращивать практическое сотрудничество.
Кроме того, российский лидер выразил надежду, что саммит Россия-Африка, который должен состояться в Петербурге в 2023 году, поспособствует укреплению сотрудничества между странами.
https://1prime.ru/world/20220810/837752276.html
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