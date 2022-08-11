Во французском парламенте призвали отменить антироссийские санкции
СМИ: французский депутат Жакобелли призвал власти страны отменить антироссийские санкции
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Депутат французского парламента и пресс-секретарь партии "Национальное объединение" Лоран Жакобелли призвал власти Франции отменить антироссийские санкции, сообщает журнал Valeurs Actuelles.
Жакобелли утверждает, что санкции больше вредят тем странам, которые их ввели — ведь рубль укрепился, а введенные против России ограничения ослабили экономику Запада. В частности, депутат отметил, что французы оказались вынужденными переплачивать за энергоносители.
При этом Жакобелли назвал отмену санкций "явным способом поддержать мир" и защитить Украину. По его словам, идея заключается в том, чтобы поставить дипломатию на первое место.
https://1prime.ru/world/20220811/837755761.html
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