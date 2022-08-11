МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Депутат французского парламента и пресс-секретарь партии "Национальное объединение" Лоран Жакобелли призвал власти Франции отменить антироссийские санкции, сообщает журнал Valeurs Actuelles. ЕС обсуждает новое содержание антироссийских санкций, заявили в Германии

Жакобелли утверждает, что санкции больше вредят тем странам, которые их ввели — ведь рубль укрепился, а введенные против России ограничения ослабили экономику Запада. В частности, депутат отметил, что французы оказались вынужденными переплачивать за энергоносители.

При этом Жакобелли назвал отмену санкций "явным способом поддержать мир" и защитить Украину. По его словам, идея заключается в том, чтобы поставить дипломатию на первое место.