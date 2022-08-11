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Эстония закроет границу для россиян с шенгенскими визами
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Эстония закроет въезд гражданам России, получившим шенгенские визы в республике, но сделает несколько исключений, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. "Через неделю... ПРАЙМ, 11.08.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 авг- ПРАЙМ. Эстония закроет въезд гражданам России, получившим шенгенские визы в республике, но сделает несколько исключений, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
"Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой гражданам РФ", — сообщил он в ходе пресс-конференции.
Уточняется, что визы останутся действительными, однако их владельцы не смогут пересечь границу Эстонии.
Мера не затронет лица, которые:
- служат в дипломатических представительствах в Эстонии или являются родственниками таких сотрудников;
- осуществляют международные грузовые и пассажирские перевозки;
- имеют право свободного передвижения согласно законам ЕС;
- должны въехать в Эстонию по гуманитарным соображениям;
- являются близкими родственниками граждан Эстонии или лиц, имеющих постоянный вид на жительство в стране.
Рейнсалу уточнил, что ограничение действует только для виз, выданных Эстонией, и не касается документа, выданного другими государствами Шенгенской зоны.
По его словам, правительство республики на следующей неделе обсудит способы запрета на въезд всем россиянам с шенгенскими визами.
Ранее страна уже прекратила выдавать визы россиянам белорусам для обучения и получения вида на жительство.