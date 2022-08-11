МОСКВА, 11 авг- ПРАЙМ. Эстония закроет въезд гражданам России, получившим шенгенские визы в республике, но сделает несколько исключений, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Евросоюз обсуждает выдачу туристических виз россиянам

"Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой гражданам РФ", — сообщил он в ходе пресс-конференции.

Уточняется, что визы останутся действительными, однако их владельцы не смогут пересечь границу Эстонии.

Мера не затронет лица, которые:

служат в дипломатических представительствах в Эстонии или являются родственниками таких сотрудников;

осуществляют международные грузовые и пассажирские перевозки;

имеют право свободного передвижения согласно законам ЕС;

должны въехать в Эстонию по гуманитарным соображениям;

являются близкими родственниками граждан Эстонии или лиц, имеющих постоянный вид на жительство в стране.

Рейнсалу уточнил, что ограничение действует только для виз, выданных Эстонией, и не касается документа, выданного другими государствами Шенгенской зоны. Россиянам посоветовали готовиться к ограничению выдачи виз в Европу

По его словам, правительство республики на следующей неделе обсудит способы запрета на въезд всем россиянам с шенгенскими визами.

Ранее страна уже прекратила выдавать визы россиянам белорусам для обучения и получения вида на жительство.