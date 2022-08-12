МОСКВА, 12 августа — ПРАЙМ. По прогнозу опрошенных Reuters экономистов, в июле по сравнению с июлем прошлого года базовый индекс потребительских цен (CPI) в Японии вырос на 2,4%. Если прогноз верен, то годовой темп инфляции достиг максимума почти за восемь лет и четвертый месяц подряд превышал установленный Банком Японии целевой уровень 2%. Япония сообщила, когда намерена приступить к формальностям по "Сахалину-2"

"Рост цен на электроэнергию и газ начал ускоряться, а скачки цен на такие товары, как переработанные пищевые продукты, становятся более частыми", — сказал главный экономист Norinchukin Research Institute Такеси Минами.

По оценке экономистов, годовой рост базового CPI, при расчете которого не учитываются цены на энергоноситель и свежие продовольственные товары, в июле ускорился до максимума с декабря 2014 года 2,4% с 2,2% в июне.

Без учета периодов, когда CPI рос в результате таких разовых факторов, как повышение налога с продаж, в июле его рост был самым сильным с августа 2008 года.

В июле Банк Японии повысил прогноз базовой инфляции на заканчивающийся в марте финансовый год до 2,3%, но оставил в силе крайне мягкую денежно-кредитную политику, чтобы поддержать пострадавшую от пандемии экономику.

Очередное заседание центрального банка запланировано на 21-22 сентября.

Экономисты также прогнозируют, что в июле по сравнению с июлем прошлого года импорт в Японию вырос на 45,7%. Такому скачку способствовало ослабление иены и рост цен на сырьевые товары. За тот же период экспорт из Японии врос на 18,2%.

По оценке экспертов, отрицательное сальдо торгового баланса Японии в июле составило 1,405 трлн иен (10,53 млрд долларов США). Если это так, то баланс внешней торговли свелся с дефицитом 12-й месяц подряд.

Также ожидается, что заказы на основное оборудование, которые отражают динамику инвестиций в производство, в июне по сравнению с маем выросли на 1,3% после сокращения на 5,6% в мае.

Официальные данные по инфляции выйдут 18 августа в 23.30 по Гринвичу, а отчеты по внешней торговле и заказам на оборудование — 16 августа в 23.50 по Гринвичу.