ПАРИЖ, 12 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции в июле выросла до 6,1%, это стало самым высоким уровнем с июля 1985 года, свидетельствует окончательные данные Национального института статистики (Insee) по уровню цен в стране. Немцы пожаловались на жизнь в условиях экстремальной экономии

Как подтвердил институт в пятницу, рост потребительских цен во Франции ускорился в июле и достиг 6,1% за год.

Отмечается, что на инфляцию оказали влияние цены на энергоносители, однако в меньшей степени, чем в предыдущие месяцы.

Цены на энергоносители в июле выросли на 28,5% в годовом исчислении после роста на 33,1% в прошлом месяце. СМИ: дефицит торгового баланса Франции достиг нового рекорда в июне

В свою очередь, цены на услуги в июле увеличились на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года с 3,3% в июне, а цены на продукты питания — на 6,8% после 5,8% в прошлом месяце.

За месяц потребительские цены выросли на 0,3%, в то время как в июне их рост составил 0,7%.

Годовая инфляция во Франции в июне составила 5,8%.