МИНСК, 13 авг — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск продолжает торговать с ЕС несмотря на санкции, в некоторые страны союза экспорт даже вырос в первом полугодии. В Венгрии сообщили о дополнительных поставках газа от "Газпрома"

"Несмотря на введение этими государствами эмбарго на ряд белорусских экспортных позиций, деревообработка, металлопродукция, нефтепродукты, минеральные удобрения, мы все равно продолжаем торговать с Евросоюзом. При этом с некоторыми странами у нас за первое полугодие экспорт даже вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Польша, Чехия, Испания и еще несколько государств увеличили закупку нашей продукции", — сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.

Он подчеркнул, что на европейский бизнес оказывается серьезное давление со стороны политиков. "Но, тем не менее, никто серьезно ни с нами, ни с российскими коллегами деловые отношения рвать не собирается", — заявил премьер-министр. По его словам, экспорт Белоруссии в ЕС за первое полугодие составил более 3 миллиардов долларов.

"Я бы не стал драматизировать ситуацию. Да, она сложная, да, очень жесткие ограничения. Мы продолжаем работать с Европой, с Америкой — и с Северной, и с Южной. Но, конечно, сейчас наши взгляды устремлены на восток и на юг. Нам надо заместить выпадающий объем экспорта с рынка Западной Европы и Украины. Из того, что поставлялось в Украину за первое полугодие прошлого года — а это порядка 2,5 миллиарда долларов, мы уже переориентировали на другие рынки около 2 миллиарда долларов. И темпы мы будем наращивать", — сказал глава правительства.

Он напомнил, что ранее белорусские власти ставили задачу развивать экспорт по формуле: треть поставок в ЕАЭС, треть в ЕС и треть в так называемые "страны дальней дуги". "Но текущая ситуация кардинально отличается от прежней. Сейчас, наверное, уже неактуально говорить о какой-то жесткой формуле. Но это не значит, что мы складываем все наши экспортные ресурсы в одну корзину. Абсолютно нет. Однако мы видим потенциал тех рынков, которые мы, может быть, недоосваивали с учетом нашей линии на сбалансированное развитие экспорта во все регионы", — сказал Головченко.