МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. У Евросоюза иссякли идеи для экономического давления на Россию, а чтобы санкционный режим сохранялся, объединение готово на "дешевый пиар", пишет в Wall Steet Journal британский журналист Уильям Наттрас. "Аптечка, спички и фонарик": поляков готовят к отключениям электроэнергии

Обозреватель дал оценку последним заявлениям украинских и некоторых европейских лидеров о необходимости запретить российским гражданам въезд в ЕС. По мнению Наттрас, если призывы украинского президента Владимира Зеленского к дальнейшим действиям против Москвы понятны, то действия европейских властей сложно понять. Ведь, как он отмечает, "Европа по-прежнему "до боли зависима" от России".

Журналист напомнил об недавно охватившей страны Центральной Европы панике, разразившейся из-за временной приостановки поставок российской нефти в начале августа или намерения Венгрии закупить у России еще 700 миллионов кубометров природного газа. Наттрас отметил, что вводить меры против российских граждан, в то время как "российские государственные энергетические гиганты продолжают загребать европейские миллиарды", глубоко оскорбительно.

Обозреватель Wall Steet Journal написал, что, столкнувшись с энергетическим кризисом, Евросоюз исчерпал все свои идеи в отношении нанесения экономического ущерба Москве.

"На сегодняшний день, чтобы поддерживать санкционный режим, блок опирается на дешевые пиар-удары по (российскому президенту Владимиру. — Прим. Ред.) Путину, а не на практическую помощь Украине, — добавил журналист. — В чем бы ни была суть запрета на въезд для россиян — в моральной необходимости или в безопасности — он противоречит западным принципам свободы и терпимости". The Guardian: Запад может предать Украину уже этой зимой

Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой.

В Москве считают предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России проявлением шовинизма, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.