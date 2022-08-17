МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск утверждает, что покупает футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов

"Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", не благодарите", — написал Маск в Twitter.

Контрольный пакет акций "Манчестер Юнайтед" принадлежит семье Глейзеров из США. Болельщики "красных дьяволов" ранее неоднократно выражали недовольство политикой владельцев клуба.