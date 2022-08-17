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2022
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Маск заявил о покупке топового футбольного клуба
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск утверждает, что покупает футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". "Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", не благодарите", —... ПРАЙМ, 17.08.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск утверждает, что покупает футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".
"Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", не благодарите", — написал Маск в Twitter.
Контрольный пакет акций "Манчестер Юнайтед" принадлежит семье Глейзеров из США. Болельщики "красных дьяволов" ранее неоднократно выражали недовольство политикой владельцев клуба.