МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Судно с грузом кукурузы на борту вышло в четверг из украинского Черноморска и направилось в Стамбул в рамках "продуктовой сделки", сообщает Совместный координационный центр. СМИ: сухогруз Razoni с украинским зерном прибыл в сирийский порт Тартус

"Торговое судно I MARIA отправилось сегодня (в четверг) из Черноморска, с 27 982 тоннами кукурузы на борту по морскому гуманитарному коридору в рамках черноморской зерновой инициативы. Судно направляется в Стамбул", — сказано в сообщении.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.