МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Этой зимой миллионы британцев не смогут себе позволить ни отопления, ни еды, если правительство не примет меры. Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан на своей странице в Twitter. Немцы издевательски ответили на призыв властей заменить душ мокрой тряпкой

"Ничего подобного мы еще не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого. Этого не должно случиться. Правительство должно вмешаться, чтобы люди могли удовлетворить свои основные потребности", — отметил он, прикрепив статистику агентства Блумберг, согласно которой, средний счет за электроэнергию в Великобритании может превысить исторический уровень.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.

Президент РФ заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что РФ выдержит санкционное давление.