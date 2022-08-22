МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым подготовку к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявили в пресс-службе Кремля. Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

"В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым продолжено обсуждение… подготовки к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества", — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств также затронули тему дальнейшего развития российско-узбекистанского сотрудничества.