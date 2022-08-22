Путин и президент Узбекистана обсудили подготовку к саммиту ШОС в сентябре
Путин и президент Узбекистана Мирзиеев обсудили подготовку к саммиту ШОС в Самарканде в сентябре
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым подготовку к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявили в пресс-службе Кремля.
"В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым продолжено обсуждение… подготовки к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества", — говорится в сообщении.
Отмечается, что главы государств также затронули тему дальнейшего развития российско-узбекистанского сотрудничества.
https://1prime.ru/world/20220822/837848692.html
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