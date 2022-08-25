МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Странам Запада следует остерегаться зарождающегося союза между Россией и Ираном, заявил обозреватель американского издания The Washington Post Дэвид Игнатиус. Мощности Ирана по добыче нефти могут значительно вырасти с соглашением СВПД

Он отметил, что российская армия начала применять беспилотники иранского производства в конфликте на Украине, а также, сославшись на данные разведки, Игнатиус сообщил, что Иран якобы пообещал помочь России в вопросе обхода санкционных ограничений.

По мнению автора, Иран может стать опасным источником оружия и денег: "По словам сотрудников разведки, Тегеран начал поставки сотни дронов-смертников. Эти боевые беспилотники, вероятно, принадлежат серии Shahed, размером примерно с американский беспилотник MQ-1 Predator, который Иран успешно использовал в Ираке и Сирии".

Вместе с тем, автор утверждает, что в последние недели российские представители якобы проводили в Иране тренировки в рамках договора о передаче беспилотников.